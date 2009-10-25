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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Валенсия
Альмерия - Валенсия: обзор матча 25 октября 2009
Альмерия
25.10.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 3
Завершен
Валенсия
56'
Д. Вилья
77'
П. Эрнандес
87'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Валенсия
ГОЛ! 0:3!
Х. Мата
Замена
Р. Бараха
️️️️
Д. Альбельда
Желтая карточка
Ф. Сориано
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Бруно
Желтая карточка
Чико
Замена
Алексис
️️️️
Л. Мигел
Замена
Эстебан
️️️️
П. Пьятти
Красная карточка
Д. Алвес
Замена
К. Уче
️️️️
М. М'Бами
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
П. Эрнандес
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Э. Банега
Замена
Гильерме
️️️️
Д. Сисма
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Л. Мигел
Желтая карточка
Д. Наварро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
(К)
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
АП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
2
Бруно
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
4
Алексис
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
18
Акасиете
88
Мичел
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
23
Сориано
21
Ортис
7
Крусат
4-2-3-1
1
Санчес
23
Мигел
5
Деальберт
4
Наварро
2
Бруно
11
Банега
6
Альбельда
21
Сильва
64
Мата
19
Эрнандес
7
Вилья
10
Пьятти
1
Эстебан
1
Эстебан
10
Пьятти
5
Сисма
3
Гильерме
3
Гильерме
5
Сисма
19
М'Бами
5
Уче
5
Уче
19
М'Бами
23
Мигел
4
Алексис
4
Алексис
23
Мигел
11
Банега
23
Мадуро
23
Мадуро
11
Банега
6
Альбельда
0
Бараха
0
Бараха
6
Альбельда
Остались в запасе
Альмерия
Валенсия
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Альмерия - Валенсия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 20:55 (прямая)
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