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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Альмерия
Барселона - Альмерия: обзор матча 03 октября 2009
Барселона
03.10.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
33'
Педро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Альмерия
Замена
Ф. Сориано
️️️️
Х. Ортис
Желтая карточка
К. Пуйоль
Желтая карточка
А. Иньеста
Замена
Я. Туре
️️️️
С. Бускетс
Замена
С. Кейта
️️️️
Педро
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Крусат
Замена
П. Пьятти
️️️️
К. Уче
Замена
Ж. Пике
️️️️
Р. Маркес
+1
Желтая карточка
А. Крусат
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
К. Уче
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
Л. Месси
Желтая карточка
Хави
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
15
Чико
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
7
Альберт Крусат
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
4-3-2-1
26
Вальдес
17
Максвелл
4
Маркес
5
Пуйоль
10
Алвес
6
Хави
5
Бускетс
8
Иньеста
9
Педро
10
Месси
11
Ибрагимович
4-2-3-1
25
Алвес
88
Мичел
4
Пельерано
18
Акасиете
5
Сисма
15
Чико
23
Бернандельо
10
Ортис
7
Крусат
3
Гильерме
5
Уче
4
Маркес
3
Пике
3
Пике
4
Маркес
5
Бускетс
42
Туре
42
Туре
5
Бускетс
9
Педро
20
Кейта
20
Кейта
9
Педро
7
Крусат
0
Ньето
0
Ньето
7
Крусат
10
Ортис
23
Сориано
23
Сориано
10
Ортис
5
Уче
10
Пьятти
10
Пьятти
5
Уче
Остались в запасе
Барселона
Альмерия
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
9
Жеффрен
ЦП
9
Боян Кркич
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
15
Корона
АП
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Барселона - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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