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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Альмерия
Атлетико - Альмерия: обзор матча 23 сентября 2009
Атлетико
23.09.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
28'
К. Сантана
56'
Д. Форлан
26'
П. Пьятти
90'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Альмерия
ГОЛ! 2:2!
П. Пьятти
Желтая карточка
К. Сантана
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
С. Акасиете
Замена
Коке
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
С. Агуэро
️️️️
Ф. Синама-Понголь
Замена
Симау
️️️️
М. Родригес
Желтая карточка
С. Акасиете
Замена
Э. Пельерано
️️️️
Ф. Сориано
Замена
Корона
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Ф. Сориано
ГОЛ! 2:1!
Д. Форлан
ГОЛ! 1:1!
К. Сантана
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Пенальти не реализован!
Д. Форлан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Роберто
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
20
Кеко
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
3
Лопес
19
Ибаньес
21
Переа
5
Хуанито
14
Хурадо
23
Сантана
12
Ассунсао
11
Родригес
10
Форлан
54
Синама-Понголь
4-3-2-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
15
Чико
88
Мичел
23
Сориано
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
3
Гильерме
5
Уче
11
Родригес
20
Симау
20
Симау
11
Родригес
10
Форлан
6
Коке
6
Коке
10
Форлан
54
Синама-Понголь
10
Агуэро
10
Агуэро
54
Синама-Понголь
18
Акасиете
0
Ньето
0
Ньето
18
Акасиете
23
Сориано
4
Пельерано
4
Пельерано
23
Сориано
21
Ортис
15
Корона
15
Корона
21
Ортис
Остались в запасе
Атлетико
Альмерия
43
Давид Де Хеа
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Атлетико - Альмерия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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