Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Севилья
Альмерия - Севилья: обзор матча 15 мая 2010
Альмерия
15.05.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 38 тур
2 : 3
Завершен
Севилья
44'
Ф. Сориано
79'
Х. Мануэль Ортис
16'
Ф. Кануте
53'
Чико (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Севилья
Замена
️️️️
М. Станкявичус
ГОЛ! 2:2!
Х. Мануэль Ортис
Замена
А. Куильо
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Ортис
️️️️
Ф. Сориано
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
А. Крусат
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Красная карточка
А. Негредо
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Чико
Желтая карточка
С. Скиллачи
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сориано
Пас отдал
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
М. Станкявичус
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Кануте
Пас отдал
Х. Навас
Желтая карточка
А. Крусат
13'
10'
Желтая карточка
Д. Зокора
Желтая карточка
Ф. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
(К)
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
15
Корона
ЦП
18
Давид Родригес
ЦФ
7
Альберт Крусат
РФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
18
Мариус Станкявичус
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
3
Гильерме
ЛВ
0
Алекс Куильо
ЦП
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
4-3-1-2
1
Эстебан
21
Ортис
15
Чико
18
Акасиете
88
Мичел
23
Сориано
0
Борцани
15
Корона
10
Пьятти
18
Родригес
7
Крусат
4-3-2
25
Палоп
16
Навас
5
Скиллачи
14
Эскюде
18
Станкявичус
16
Зокора
11
Ренато
17
Капель
11
Кануте
21
Негредо
10
Пьятти
0
Куильо
0
Куильо
10
Пьятти
7
Крусат
0
Ньето
0
Ньето
7
Крусат
23
Сориано
10
Ортис
10
Ортис
23
Сориано
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
Остались в запасе
Альмерия
Севилья
25
Диего Алвес
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Антонио Альварес
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Антонио Альварес
Статистика матча Альмерия - Севилья
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
Новости команд
Все
Альмерия
Севилья
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
«Хетафе» – «Севилья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Хетафе» и «Севильи» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Осасуны» на победу в матче 10-го тура
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+