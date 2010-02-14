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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Альмерия
Хетафе - Альмерия: обзор матча 14 февраля 2010
Хетафе
14.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 2
Завершен
Альмерия
55'
Ф. Каскеро
70'
Р. Сольдадо
47'
П. Пьятти
90'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Альмерия
ГОЛ! 2:2!
Ф. Сориано
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Замена
Д. Беленгуэр
️️️️
Д. Парехо
Замена
Гильерме
️️️️
А. Крусат
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
П. Пьятти
Замена
Х. Анхель Альбин
️️️️
Ману
Замена
К. Уче
️️️️
Х. Гоитом
ГОЛ! 2:1!
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Э. Бернандельо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Каскеро
ГОЛ! 0:1!
П. Пьятти
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Р.
Желтая карточка
П. Пьятти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
0
Бланко Кепа
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-2-1
13
Кодина
2
Мане
6
Диас
23
Торрес
3
Рафа
10
Парехо
17
Селестини
22
Каскеро
7
Ману
14
Леон
9
Сольдадо
4-4-1-1
25
Алвес
18
Акасиете
88
Мичел
4
Пельерано
5
Сисма
23
Сориано
19
М'Бами
23
Бернандельо
7
Крусат
10
Пьятти
36
Гоитом
10
Парехо
4
Беленгуэр
4
Беленгуэр
10
Парехо
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
7
Ману
25
Альбин
25
Альбин
7
Ману
10
Пьятти
21
Ортис
21
Ортис
10
Пьятти
7
Крусат
3
Гильерме
3
Гильерме
7
Крусат
36
Гоитом
5
Уче
5
Уче
36
Гоитом
Остались в запасе
Хетафе
Альмерия
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
0
Бланко Кепа
ЦФ
19
Оскар Устари
ВР
21
Давид Кортес
ПЗ
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Хетафе - Альмерия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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