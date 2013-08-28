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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Пасуш де Феррейра
Зенит - Пасуш де Феррейра: обзор матча 28 августа 2013
Зенит
28.08.2013, среда, 20:00
Лига чемпионов, 4 раунд
4 : 2
Первый матч – 4 : 1
Завершен
Пасуш де Феррейра
30'
Данни
49'
Данни
66'
А. Бухаров
78'
А. Аршавин (П)
67'
М. Жозе Виейра
83'
Карлао
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Пасуш де Феррейра
Желтая карточка
К. Зырянов
86'
83'
ГОЛ! 4:2!
Карлао
Пас отдал
Р. Каэтану
80'
Замена
Р. Каэтану
️️️️
М. Жозе Виейра
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Аршавин
78'
Замена
А. Кержаков
️️️️
Данни
72'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Витсель
69'
67'
ГОЛ! 3:1!
М. Жозе Виейра
ГОЛ! 3:0!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Анюков
66'
63'
Замена
Р. Антонио
️️️️
Н. Сантуш
57'
Желтая карточка
Г. Арнолен
56'
Замена
Р. Мигел
️️️️
П. Уртадо
52'
Желтая карточка
Н. Сантуш
ГОЛ! 2:0!
Данни
49'
Замена
А. Аршавин
️️️️
Р. Широков
46'
ГОЛ! 1:0!
Данни
Пас отдал
И. Смольников
30'
Желтая карточка
Л. Нету
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
28
Аксель Витсель
ОП
44
Анатолий Тимощук
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Павел Могилевец
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
22
Элдер Лопеш
ЛЗ
19
Рикарду
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
17
Нуну Сантуш
ПЗ
16
Паоло Уртадо
ЛП
8
Андре Леао
ОП
4
Ромеу
ОП
6
Витор
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
(К)
ПП
83
Карлао
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
17
Руи Мигел
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Руй Каэтану
ЦФ
14
Жайме Поульсон
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
6
Ломбертс
22
Анюков
28
Витсель
44
Тимощук
10
Данни
15
Широков
28
Могилевец
11
Бухаров
4-2-3-1
32
Дегра
17
Сантуш
19
Рикарду
15
Арнолен
22
Лопеш
8
Леао
4
Ромеу
81
Жозе Виейра
6
Витор
16
Уртадо
83
Карлао
28
Витсель
18
Зырянов
18
Зырянов
28
Витсель
15
Широков
28
Аршавин
28
Аршавин
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
11
Кержаков
10
Данни
81
Жозе Виейра
10
Каэтану
10
Каэтану
81
Жозе Виейра
17
Сантуш
27
Антонио
27
Антонио
17
Сантуш
16
Уртадо
17
Мигел
17
Мигел
16
Уртадо
Остались в запасе
Зенит
Пасуш де Феррейра
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
14
Жайме Поульсон
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
3
Александар Лукович
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Остались в запасе
14
Жайме Поульсон
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
96
Филипе Анунсьясау
ЦЗ
27
Сержиу Оливейра
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Статистика матча Зенит - Пасуш де Феррейра
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
1 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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