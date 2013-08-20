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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Пасуш де Феррейра - Зенит
Пасуш де Феррейра - Зенит: обзор матча 20 августа 2013
Пасуш де Феррейра
20.08.2013, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 4
Ответный матч – 2 : 4
Завершен
Зенит
58'
А. Леао
27'
Р. Широков
60'
Р. Широков
85'
М. Дегра (АГ)
90'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Зенит
90'
+3
Желтая карточка
Т. Губочан
90'
ГОЛ! 1:4!
Р. Широков
Пас отдал
А. Аршавин
85'
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
М. Дегра
Желтая карточка
Рикарду
84'
Замена
М. Жозе Виейра
️️️️
С. Оливейра
80'
80'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Данни
74'
Желтая карточка
А. Анюков
70'
Замена
А. Тимощук
️️️️
К. Зырянов
Замена
Карлао
️️️️
К. Иробисо
65'
61'
Замена
А. Аршавин
️️️️
В. Быстров
60'
ГОЛ! 1:2!
Р. Широков
Пас отдал
Данни
ГОЛ! 1:1!
А. Леао
58'
Замена
Витор
️️️️
Р. Мигел
51'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Широков
Пас отдал
Данни
Желтая карточка
Ф. Анунсьясау
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
32
Матиас Дегра
ВР
17
Нуну Сантуш
ЛЗ
19
Рикарду
ЦЗ
96
Филипе Анунсьясау
(К)
ЦЗ
27
Родриго Антонио
ПЗ
16
Паоло Уртадо
ЛП
8
Андре Леао
ОП
4
Ромеу
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
17
Руи Мигел
ПП
9
Кристиан Иробисо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Пасуш де Феррейра
45
Антониу Филипе
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
6
Витор
ЦП
81
Мануэль Жозе Виейра
ПП
10
Руй Каэтану
ЦФ
83
Карлао
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
4-2-3-1
32
Дегра
17
Сантуш
19
Рикарду
96
Анунсьясау
27
Антонио
8
Леао
4
Ромеу
16
Уртадо
27
Оливейра
17
Мигел
9
Иробисо
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
22
Анюков
15
Губочан
6
Ломбертс
8
Смольников
18
Зырянов
15
Широков
28
Витсель
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
17
Мигел
6
Витор
6
Витор
17
Мигел
27
Оливейра
81
Жозе Виейра
81
Жозе Виейра
27
Оливейра
9
Иробисо
83
Карлао
83
Карлао
9
Иробисо
18
Зырянов
44
Тимощук
44
Тимощук
18
Зырянов
10
Данни
28
Могилевец
28
Могилевец
10
Данни
34
Быстров
28
Аршавин
28
Аршавин
34
Быстров
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Зенит
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
10
Руй Каэтану
ЦФ
45
Антониу Филипе
ВР
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хосе "Коштинья" Родригес Кошта
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
1 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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