Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Локомотив
Арсенал - Локомотив: обзор матча 16 апреля 2017
Арсенал
16.04.2017, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
53'
М. Фернандеш
74'
Майкон (П)
76'
Ари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Локомотив
Желтая карточка
И. Шевченко
90'
+1
Замена
И. Шевченко
️️️️
В. Стеклов
82'
82'
Замена
Б. Ротенберг
️️️️
Р. Янбаев
81'
Желтая карточка
А. Миранчук
76'
ГОЛ! 0:3!
Ари
Пас отдал
А. Миранчук
75'
Желтая карточка
В. Денисов
74'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Майкон
61'
Замена
Майкон
️️️️
Д. Фарфан
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Фернандеш
Пас отдал
А. Касаев
46'
Замена
А. Касаев
️️️️
Д. Баринов
39'
Желтая карточка
И. Денисов
Вторая желтая
Ф. Расич
37'
Желтая карточка
Ф. Расич
34'
Желтая карточка
Ж. Вергара
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
20
Вадим Стеклов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Игорь Денисов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
4-2-1-2-1
30
Габулов
31
Сунзу
21
Вергара
6
Беляев
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
20
Стеклов
7
Думбия
18
Бурмистров
19
Расич
4-2-1-1-2
1
Гилерме
55
Янбаев
14
Чорлука
4
Кверквелия
29
Денисов
27
Денисов
6
Баринов
99
Фернандеш
59
Миранчук
39
Ари
8
Фарфан
20
Стеклов
99
Шевченко
99
Шевченко
20
Стеклов
55
Янбаев
28
Ротенберг
28
Ротенберг
55
Янбаев
6
Баринов
11
Касаев
11
Касаев
6
Баринов
8
Фарфан
11
Майкон
11
Майкон
8
Фарфан
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
31
Алексей Березин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
31
Илья Абаев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
17
Тарас Михалик
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Арсенал - Локомотив
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Арсенал
Новости команд
Все
Арсенал
Локомотив
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
09:46
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Суд взыскал с Джикии задолженность по коммуналке
13:21
4
Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
Ташуев сомневается в новом тренере «Локомотива»: «Как пальцем в небо»
09:23
1
Генич одним словом описал назначение Овчинникова в «Локомотив»
01:10
Радимов прокомментировал назначение Овчинникова в «Локомотив»
Вчера, 23:11
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+