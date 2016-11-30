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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 30 ноября 2016
Зенит
30.11.2016, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Уфа
84'
Жулиано
90+3'
А. Кокорин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
ГОЛ! 2:0!
А. Кокорин
90'
+3
84'
Замена
К. Фатай
️️️️
О. Ваньек
ГОЛ! 1:0!
Жулиано
Пас отдал
А. Витсель
84'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Маурисио
80'
80'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Сысуев
Замена
А. Кержаков
️️️️
Р. Мак
77'
65'
Замена
Д. Карлос
️️️️
В. Кротов
50'
Желтая карточка
И. Безденежных
Желтая карточка
Л. Нету
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
8
Маурисио
ОП
27
Аксель Витсель
(К)
ЦП
20
Жулиано
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Александр Кержаков
ЦФ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Лодыгин
18
Жирков
6
Ломбертс
13
Нету
22
Анюков
8
Маурисио
27
Витсель
21
Мак
20
Жулиано
9
Кокорин
22
Дзюба
3-3-2-1-1
99
Лунев
27
Живоглядов
3
Аликин
5
Васин
33
Сухов
13
Засеев
89
Стоцкий
87
Безденежных
90
Ваньек
57
Кротов
8
Сысуев
8
Маурисио
4
Юсупов
4
Юсупов
8
Маурисио
21
Мак
11
Кержаков
11
Кержаков
21
Мак
57
Кротов
11
Карлос
11
Карлос
57
Кротов
8
Сысуев
10
Обляков
10
Обляков
8
Сысуев
90
Ваньек
7
Фатай
7
Фатай
90
Ваньек
Остались в запасе
Зенит
Уфа
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
96
Игорь Обухов
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Уфа
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Делегат:
Сергей Кочетов (Нижний Новгород)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2, Матч ТВ
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