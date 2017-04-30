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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Арсенал
Уфа - Арсенал: обзор матча 30 апреля 2017
Уфа
30.04.2017, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
90+3'
А. Сухов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Арсенал
Замена
Д. Живоглядов
️️️️
С. Игбун
90'
+5
ГОЛ! 1:0!
А. Сухов
Пас отдал
В. Кротов
90'
+3
88'
Желтая карточка
Ж. Вергара
83'
Замена
И. Горбатенко
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
В. Кротов
️️️️
И. Обляков
82'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Засеев
76'
57'
Замена
Ф. Расич
️️️️
И. Максимов
45'
Замена
А. Денисов
️️️️
С. Сунзу
Желтая карточка
П. Аликин
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Федерико Расич
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
3-5-1-1
88
Шелия
33
Сухов
3
Аликин
4
Никитин
5
Йокич
55
Карп
13
Засеев
29
Пауревич
89
Стоцкий
10
Обляков
44
Игбун
4-2-1-2-1
30
Габулов
9
Комбаров
6
Беляев
21
Вергара
31
Сунзу
55
Бурчану
77
Александров
78
Максимов
18
Бурмистров
7
Думбия
99
Шевченко
10
Обляков
57
Кротов
57
Кротов
10
Обляков
44
Игбун
27
Живоглядов
27
Живоглядов
44
Игбун
13
Засеев
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Засеев
31
Сунзу
71
Денисов
71
Денисов
31
Сунзу
18
Бурмистров
23
Горбатенко
23
Горбатенко
18
Бурмистров
78
Максимов
19
Расич
19
Расич
78
Максимов
Остались в запасе
Уфа
Арсенал
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Семак
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
31
Александр Беленов
ВР
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
6
Иван Иванов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Уфа - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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