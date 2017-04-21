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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 21 апреля 2017
Уфа
21.04.2017, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
ЦСКА
65'
Витиньо
90'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
90'
Желтая карточка
В. Березуцкий
90'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Чалов
Пас отдал
П. Вернблум
87'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
Витиньо
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Живоглядов
80'
65'
ГОЛ! 0:1!
Витиньо
Пас отдал
А. Ионов
63'
Замена
А. Головин
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Сухов
️️️️
Д. Сысуев
62'
57'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Г. Щенников
Пенальти не реализован!
И. Пауревич
53'
52'
Желтая карточка
Г. Щенников
2'
Желтая карточка
И. Акинфеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
3
Павел Аликин
(К)
ЦЗ
13
Азамат Засеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
29
Иван Пауревич
ЦП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛАЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
57
Вячеслав Кротов
АП
ЦСКА
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Александр Головин
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
80
Аарон Оланаре
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Беленов
3
Аликин
13
Засеев
27
Живоглядов
89
Стоцкий
5
Йокич
87
Безденежных
29
Пауревич
10
Обляков
7
Фатай
8
Сысуев
4-2-2-2
35
Акинфеев
6
Фернандес
6
Березуцкий
5
Васин
24
Березуцкий
19
Вернблум
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
11
Ионов
11
Витиньо
27
Живоглядов
57
Кротов
57
Кротов
27
Живоглядов
8
Сысуев
33
Сухов
33
Сухов
8
Сысуев
66
Дзагоев
10
Головин
10
Головин
66
Дзагоев
42
Щенников
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
42
Щенников
11
Витиньо
63
Чалов
63
Чалов
11
Витиньо
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
80
Аарон Оланаре
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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