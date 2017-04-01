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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Локомотив
Уфа - Локомотив: обзор матча 01 апреля 2017
Уфа
01.04.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
37'
Д. Фарфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Локомотив
83'
Замена
Д. Баринов
️️️️
М. Фернандеш
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Сухов
77'
Замена
И. Обляков
️️️️
А. Засеев
70'
Замена
И. Безденежных
️️️️
К. Карп
64'
63'
Желтая карточка
Д. Тарасов
58'
Желтая карточка
Р. Янбаев
37'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
А. Миранчук
19'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
3-5-2
31
Беленов
33
Сухов
15
Пуцко
4
Никитин
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
55
Карп
27
Живоглядов
7
Фатай
8
Сысуев
3-4-1-1-1
1
Гилерме
4
Кверквелия
39
Пейчинович
17
Михалик
20
Игнатьев
23
Тарасов
27
Денисов
55
Янбаев
99
Фернандеш
59
Миранчук
8
Фарфан
33
Сухов
57
Кротов
57
Кротов
33
Сухов
55
Карп
87
Безденежных
87
Безденежных
55
Карп
13
Засеев
10
Обляков
10
Обляков
13
Засеев
99
Фернандеш
6
Баринов
6
Баринов
99
Фернандеш
Остались в запасе
Уфа
Локомотив
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
Остались в запасе
57
Артем Галаджан
ЦФ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Уфа - Локомотив
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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