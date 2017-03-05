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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 05 марта 2017
Ахмат
05.03.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
79'
С. Игбун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
90'
+1
Замена
И. Безденежных
️️️️
В. Кротов
Замена
М. Митришев
️️️️
О. Роши
84'
Замена
А. Мбенг
️️️️
Ф. Пирис
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
С. Игбун
Пас отдал
Д. Стоцкий
68'
Замена
В. Зубарев
️️️️
А. Засеев
60'
Замена
В. Кротов
️️️️
Д. Сысуев
Пенальти не реализован!
Б. Балай
55'
45'
Желтая карточка
И. Пауревич
20'
Желтая карточка
Д. Сысуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
21
Одисе Роши
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
14
Далер Кузяев
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
9
Беким Балай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
95
Магомед Митришев
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
4-4-1-1
1
Городов
4
Анхель
13
Семенов
5
Мохаммади
40
Уциев
21
Роши
14
Кузяев
22
Пирис
21
Оздоев
7
Бериша
9
Балай
3-5-2
31
Беленов
33
Сухов
3
Аликин
15
Пуцко
27
Живоглядов
55
Карп
29
Пауревич
13
Засеев
89
Стоцкий
44
Игбун
8
Сысуев
21
Роши
95
Митришев
95
Митришев
21
Роши
22
Пирис
11
Мбенг
11
Мбенг
22
Пирис
8
Сысуев
57
Кротов
57
Кротов
8
Сысуев
13
Засеев
60
Зубарев
60
Зубарев
13
Засеев
Кротов
87
Безденежных
87
Безденежных
Кротов
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Боян Йокич
ЛЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Москва)
Тихон Калугин (Москва)
Резервный судья:
Дмитрий Недвижай (Ставрополь)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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