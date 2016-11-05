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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Рубин
Уфа - Рубин: обзор матча 05 ноября 2016
Уфа
05.11.2016, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 13 тур
2 : 3
Завершен
Рубин
45+2'
Д. Сысуев
49'
Д. Стоцкий
18'
Жонатас (П)
28'
Р. Рочина
51'
Э. Набиуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Рубин
89'
Желтая карточка
Р. Рочина
Замена
Д. Карлос
️️️️
Д. Сысуев
88'
Вторая желтая
А. Засеев
86'
Желтая карточка
Д. Сысуев
82'
79'
Желтая карточка
С. Санчес
Желтая карточка
А. Засеев
76'
72'
Желтая карточка
Т. Бурлак
64'
Замена
С. Санчес
️️️️
М. Бауэр
Пенальти не реализован!
С. Игбун
60'
54'
Замена
М. Цакташ
️️️️
А. Сонг
51'
ГОЛ! 2:3!
Э. Набиуллин
Пас отдал
А. Сонг
ГОЛ! 2:2!
Д. Стоцкий
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сысуев
Пас отдал
А. Сухов
45'
+2
44'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Канунников
28'
ГОЛ! 0:2!
Р. Рочина
Пас отдал
М. Канунников
Замена
Д. Сысуев
️️️️
К. Фатай
24'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жонатас
Замена
А. Лунев
️️️️
И. Обляков
12'
Красная карточка
Г. Шелия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
8
Александр Сонг
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Жонатас
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
10
Мийо Цакташ
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
33
Сухов
5
Васин
3
Аликин
89
Стоцкий
13
Засеев
27
Живоглядов
90
Ваньек
10
Обляков
7
Фатай
44
Игбун
4-1-1-2-2
1
Рыжиков
26
Бауэр
3
Самбрано
90
Бурлак
3
Набиуллин
6
М'Вила
8
Сонг
16
Рочина
31
Ткачук
99
Канунников
9
Жонатас
7
Фатай
8
Сысуев
8
Сысуев
7
Фатай
10
Обляков
99
Лунев
99
Лунев
10
Обляков
Сысуев
11
Карлос
11
Карлос
Сысуев
99
Канунников
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Канунников
26
Бауэр
20
Санчес
20
Санчес
26
Бауэр
8
Сонг
10
Цакташ
10
Цакташ
8
Сонг
Остались в запасе
Уфа
Рубин
72
Андрей Батютин
ЛВ
57
Вячеслав Кротов
АП
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
72
Андрей Батютин
ЛВ
57
Вячеслав Кротов
АП
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
10
Марсиньо
ЛП
60
Владимир Зубарев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
1
Тимур Акмурзин
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
14
Саму
ЦП
32
Марко Девич
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Уфа - Рубин
2
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Сергей Анохин (Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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