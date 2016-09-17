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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 17 сентября 2016
Локомотив
17.09.2016, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Уфа
69'
В. Чорлука (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
86'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
К. Фатай
77'
Желтая карточка
П. Аликин
74'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Засеев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
Р. Шишкин
74'
72'
Желтая карточка
И. Безденежных
71'
Замена
Марсиньо
️️️️
И. Обляков
69'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
В. Чорлука
Замена
А. Касаев
️️️️
Майкон
62'
Пенальти не реализован!
Н. Пейчинович
56'
55'
Желтая карточка
В. Васин
Замена
И. Портнягин
️️️️
П. Шкулетич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Майкон
ЛВ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
3
Павел Аликин
(К)
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
10
Иван Обляков
АП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Уфа
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
4-2-3-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
39
Пейчинович
49
Шишкин
27
Денисов
18
Коломейцев
11
Майкон
59
Миранчук
19
Самедов
32
Шкулетич
3-3-1-1-2
99
Лунев
89
Стоцкий
34
Тумасян
5
Васин
33
Сухов
13
Засеев
3
Аликин
87
Безденежных
10
Обляков
44
Игбун
7
Фатай
49
Шишкин
20
Игнатьев
20
Игнатьев
49
Шишкин
11
Майкон
11
Касаев
11
Касаев
11
Майкон
32
Шкулетич
97
Портнягин
97
Портнягин
32
Шкулетич
13
Засеев
57
Кротов
57
Кротов
13
Засеев
10
Обляков
10
Марсиньо
10
Марсиньо
10
Обляков
7
Фатай
99
Абдулавов
99
Абдулавов
7
Фатай
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
28
Борис Ротенберг
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
72
Андрей Батютин
ЛВ
77
Михаил Бородько
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
11
Диего Карлос
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Уфа
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Дмитрий Жвакин (Ленинградская область)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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