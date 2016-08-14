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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Уфа
Томь - Уфа: обзор матча 14 августа 2016
Томь
14.08.2016, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
9'
С. Самодин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Уфа
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Попов
88'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Э. Бикфалви
85'
83'
Замена
Марсиньо
️️️️
О. Ваньек
76'
Замена
А. Батютин
️️️️
П. Аликин
Желтая карточка
В. Чуперка
69'
Замена
Д. Яблонски
️️️️
П. Тен
67'
Желтая карточка
А. Пульич
55'
53'
Желтая карточка
И. Безденежных
46'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
И. Обляков
42'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
ГОЛ! 1:0!
С. Самодин
Пас отдал
В. Чуперка
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Антон Коченков
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Артем Попов
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
85
Давид Яблонски
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Уфа
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
10
Марсиньо
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Коченков
22
Тен
0
Дьяков
66
Пульич
26
Бордачев
44
Тишкин
17
Пугин
92
Чуперка
10
Бикфалви
18
Попов
22
Самодин
3-2-2-2-1
88
Шелия
3
Аликин
4
Никитин
5
Васин
27
Живоглядов
89
Стоцкий
87
Безденежных
90
Ваньек
57
Кротов
10
Обляков
44
Игбун
22
Тен
85
Яблонски
85
Яблонски
22
Тен
18
Попов
8
Дудиев
8
Дудиев
18
Попов
10
Бикфалви
32
Баляйкин
32
Баляйкин
10
Бикфалви
3
Аликин
72
Батютин
72
Батютин
3
Аликин
90
Ваньек
10
Марсиньо
10
Марсиньо
90
Ваньек
10
Обляков
99
Абдулавов
99
Абдулавов
10
Обляков
Остались в запасе
Томь
Уфа
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Андрей Лунев
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
13
Азамат Засеев
ОП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Томь - Уфа
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
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