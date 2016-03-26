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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Германия - Англия
Германия - Англия: обзор матча 26 марта 2016
Германия
26.03.2016, суббота, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 3
Завершен
Англия
43'
Т. Кроос
57'
М. Гомес
61'
Г. Кейн
74'
Д. Варди
90+1'
Э. Дайер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Германия - Англия
90'
+1
ГОЛ! 2:3!
Э. Дайер
Пас отдал
Д. Хендерсон
80'
Желтая карточка
Э. Дайер
Замена
М. Гетце
️️️️
М. Гомес
79'
Замена
Л. Подольски
️️️️
Т. Мюллер
75'
74'
ГОЛ! 2:2!
Д. Варди
Пас отдал
Н. Клайн
71'
Замена
Р. Баркли
️️️️
А. Лаллана
71'
Замена
Д. Варди
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
А. Шюррле
️️️️
М. Ройс
64'
61'
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
ГОЛ! 2:0!
М. Гомес
Пас отдал
С. Хедира
57'
Замена
Д. Та
️️️️
М. Хуммельс
46'
45'
+1
Замена
Ф. Форстер
️️️️
Д. Батлэнд
44'
Травма
Д. Батлэнд
ГОЛ! 1:0!
Т. Кроос
Пас отдал
М. Озил
43'
Желтая карточка
Э. Джан
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
6
Сами Хедира
ЦП
10
Месут Озил
АП
11
Марко Ройс
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
12
Натаниэл Клайн
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
8
Адам Лаллана
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Германия
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
11
Марио Гетце
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
11
Джейми Варди
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Нойер
3
Хектор
2
Рюдигер
5
Хуммельс
23
Джан
8
Кроос
6
Хедира
11
Ройс
10
Озил
23
Гомес
13
Мюллер
3-2-1-2-2
13
Батлэнд
15
Кэхилл
6
Смоллинг
15
Дайер
12
Клайн
3
Роуз
8
Хендерсон
20
Алли
8
Лаллана
14
Уэлбек
9
Кейн
5
Хуммельс
4
Та
4
Та
5
Хуммельс
11
Ройс
9
Шюррле
9
Шюррле
11
Ройс
23
Гомес
11
Гетце
11
Гетце
23
Гомес
13
Мюллер
10
Подольски
10
Подольски
13
Мюллер
13
Батлэнд
13
Форстер
13
Форстер
13
Батлэнд
8
Лаллана
19
Баркли
19
Баркли
8
Лаллана
14
Уэлбек
11
Варди
11
Варди
14
Уэлбек
Остались в запасе
Германия
Англия
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
12
Бернд Лено
ВР
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
19
Себастьян Руди
ЦП
20
Карим Беллараби
ПВ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
23
Том Хитон
ВР
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
18
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Германия - Англия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Уэмбли
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