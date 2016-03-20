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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 20 марта 2016
Краснодар
20.03.2016, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
58'
М. Перейра
39'
Я. Дюрица
67'
А. Самедов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
90'
+2
Желтая карточка
А. Касаев
87'
Замена
Д. Ндинга
️️️️
Т. Михалик
86'
Желтая карточка
Я. Дюрица
Желтая карточка
М. Перейра
85'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Ф. Смолов
77'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
76'
67'
ГОЛ! 1:2!
А. Самедов
Пас отдал
Н. Пейчинович
64'
Замена
А. Касаев
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
Пас отдал
П. Мамаев
58'
39'
ГОЛ! 0:1!
Я. Дюрица
Пас отдал
Т. Михалик
Желтая карточка
А. Гранквист
37'
Замена
Жоаозиньо
️️️️
Ю. Газинский
23'
Травма
Ю. Газинский
21'
20'
Желтая карточка
Т. Михалик
8'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Коломейцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
6
Дмитрий Торбинский
ЛЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
10
Маурисио Перейра
ЦП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
(К)
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
17
Тарас Михалик
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
5
Алексей Татаев
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-1-3-2
33
Крицюк
6
Торбинский
4
Гранквист
4
Страндберг
17
Калешин
10
Ахмедов
10
Мамаев
18
Газинский
10
Перейра
90
Смолов
39
Ари
3-4-2-1
1
Гилерме
39
Пейчинович
4
Дюрица
14
Чорлука
20
Игнатьев
23
Тарасов
17
Михалик
29
Денисов
19
Самедов
18
Коломейцев
19
Хенти
18
Газинский
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
18
Газинский
90
Смолов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
90
Смолов
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
20
Игнатьев
11
Касаев
11
Касаев
20
Игнатьев
17
Михалик
88
Ндинга
88
Ндинга
17
Михалик
18
Коломейцев
59
Миранчук
59
Миранчук
18
Коломейцев
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Олег Кононов
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
5
Алексей Татаев
ЦЗ
88
Андрей Синицын
ВР
31
Андрей Дикань
ВР
98
Сергей Петров
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Николай Голубев (Санкт-Петербург)
Максим Гаврилин (Владимир)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
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