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Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 03 декабря 2015
Амкар-Пермь
03.12.2015, четверг, 17:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА
36'
А. Шаваев
79'
А. Салугин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
ГОЛ! 2:0!
А. Салугин
Пас отдал
Н. Зайцев
79'
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Прудников
74'
Замена
И. Узочакву
️️️️
Г. Пеев
72'
67'
Желтая карточка
А. Цауня
66'
Замена
К. Панченко
️️️️
К. Набабкин
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Шаваев
63'
61'
Замена
З. Тошич
️️️️
Б. Натхо
Желтая карточка
Ф. Огуде
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Шаваев
Пас отдал
С. Баланович
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
15
Изунна Узочакву
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Александр Салугин
ЦФ
21
Анене Чума
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
3-3-4-1
57
Селихов
11
Занев
3
Зайцев
79
Черенчиков
23
Баланович
5
Гол
91
Бутко
8
Огуде
8
Шаваев
16
Де Росси
7
Пеев
89
Прудников
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
5
Васин
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Цауня
17
Миланов
66
Дзагоев
10
Натхо
7
Муса
22
Думбия
7
Пеев
15
Узочакву
15
Узочакву
7
Пеев
8
Шаваев
20
Комолов
20
Комолов
8
Шаваев
89
Прудников
77
Салугин
77
Салугин
89
Прудников
10
Натхо
18
Тошич
18
Тошич
10
Натхо
14
Набабкин
8
Панченко
8
Панченко
14
Набабкин
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
21
Анене Чума
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
21
Анене Чума
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Андрей Веретешкин
Рашид Абусуев (оба - Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Владимир Сельдяков (Балашиха)
Инспектор:
Тарас Михайлович Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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