Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 17 октября 2015
ЦСКА
17.10.2015, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Урал
3'
К. Панченко
38'
С. Думбия
56'
П. Вернблум
21'
Г. Асеведо
60'
С. Гогниев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
Г. Миланов
️️️️
З. Тошич
89'
84'
Желтая карточка
Д. Кулаков
75'
Желтая карточка
А. Сапета
73'
Замена
А. Сапета
️️️️
С. Гогниев
70'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
В. Подберезкин
Замена
А. Головин
️️️️
К. Панченко
66'
60'
ГОЛ! 3:2!
С. Гогниев
Пас отдал
В. Подберезкин
58'
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 3:1!
П. Вернблум
Пас отдал
К. Панченко
56'
ГОЛ! 2:1!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
38'
31'
Желтая карточка
А. Данцев
28'
Желтая карточка
А. Ерохин
21'
ГОЛ! 1:1!
Г. Асеведо
ГОЛ! 1:0!
К. Панченко
Пас отдал
С. Думбия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
92
Вячеслав Подберезкин
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
41
Александр Сапета
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
9
Дмитрий Билоног
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
8
Панченко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
4-1-2-2-1
99
Арапов
15
Кулаков
14
Фонтанелло
15
Новиков
7
Данцев
10
Фидлер
92
Подберезкин
30
Асеведо
16
Ставпец
21
Ерохин
2
Гогниев
18
Тошич
17
Миланов
17
Миланов
18
Тошич
8
Панченко
10
Головин
10
Головин
8
Панченко
2
Гогниев
41
Сапета
41
Сапета
2
Гогниев
16
Ставпец
10
Лунгу
10
Лунгу
16
Ставпец
92
Подберезкин
10
Манучарян
10
Манучарян
92
Подберезкин
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Дмитрий Билоног
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
9
Дмитрий Билоног
ПВ
13
Андрей Тимофеев
ВР
97
Александр Шубин
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча ЦСКА - Урал
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Россия 2, Наш Футбол
Новости команд
Все
ЦСКА
Урал
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
Кисляк высказался об участии Батракова в его трансфере из ЦСКА в турецкий клуб
14:14
1
Пономарев спрогнозировал, уйдет ли ЦСКА на зимнюю паузу в тройке лидеров РПЛ
11:51
1
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
Мамаев выбрал худший матч в карьере
19:58
Кисляк высказался об участии Батракова в его трансфере из ЦСКА в турецкий клуб
14:14
1
Пономарев спрогнозировал, уйдет ли ЦСКА на зимнюю паузу в тройке лидеров РПЛ
11:51
1
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
39
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
38
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+