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Амкар-Пермь - Спартак
Амкар-Пермь - Спартак: обзор матча 22 августа 2015
Амкар-Пермь
22.08.2015, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Спартак
78'
Я. Гол
20'
Ю. Мовсисян
66'
К. Промес
72'
К. Промес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Спартак
ГОЛ! 1:3!
Я. Гол
Пас отдал
А. Салугин
78'
77'
Замена
С. Паршивлюк
️️️️
К. Комбаров
Замена
И. Черенчиков
️️️️
Р. Арзуманян
75'
73'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
З. Луиш
72'
ГОЛ! 0:3!
К. Промес
Пас отдал
Р. Широков
Замена
И. Узочакву
️️️️
Г. Пеев
68'
66'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Замена
А. Салугин
️️️️
Г. Джикия
65'
60'
Замена
Ромуло
️️️️
Ю. Мовсисян
Желтая карточка
Д. Белоруков
58'
32'
Желтая карточка
Р. Широков
20'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мовсисян
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
5
Роберт Арзуманян
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
30
Брайан Идову
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
29
Зе Луиш
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
15
Роман Широков
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
15
Изунна Узочакву
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
23
Арас Озбилиз
ЦП
27
Ромуло
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
3-4-2-1
1
Герус
14
Джикия
21
Белоруков
3
Зайцев
5
Арзуманян
30
Идову
5
Гол
91
Бутко
8
Огуде
7
Пеев
89
Прудников
4-1-3-1-1
32
Ребров
9
Комбаров
35
Таски
16
Боккетти
23
Комбаров
15
Широков
71
Попов
88
Глушаков
29
Зе Луиш
10
Промес
14
Мовсисян
5
Арзуманян
79
Черенчиков
79
Черенчиков
5
Арзуманян
7
Пеев
15
Узочакву
15
Узочакву
7
Пеев
14
Джикия
77
Салугин
77
Салугин
14
Джикия
9
Комбаров
18
Паршивлюк
18
Паршивлюк
9
Комбаров
29
Зе Луиш
23
Озбилиз
23
Озбилиз
29
Зе Луиш
14
Мовсисян
27
Ромуло
27
Ромуло
14
Мовсисян
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Спартак
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Амкар-Пермь - Спартак
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
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