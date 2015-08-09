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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Амкар-Пермь
ЦСКА - Амкар-Пермь: обзор матча 09 августа 2015
ЦСКА
09.08.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
2'
Б. Натхо (П)
41'
З. Тошич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Амкар-Пермь
Замена
А. Березуцкий
️️️️
П. Вернблум
87'
Замена
А. Головин
️️️️
З. Тошич
77'
Замена
Г. Миланов
️️️️
Б. Натхо
63'
59'
Замена
Б. Идову
️️️️
Г. Пеев
48'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
П. Комолов
ГОЛ! 2:0!
З. Тошич
41'
34'
Замена
А. Прудников
️️️️
И. Узочакву
Желтая карточка
В. Березуцкий
31'
29'
Желтая карточка
И. Узочакву
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Натхо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
11
Петар Занев
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
20
Павел Комолов
ЛП
15
Изунна Узочакву
ОП
5
Януш Гол
ОП
8
Фегор Огуде
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
91
Алексей Курзенев
ЦФ
4-1-4-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
26
Еременко
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
7
Муса
4-2-3-1
1
Герус
23
Баланович
79
Черенчиков
21
Белоруков
11
Занев
15
Узочакву
5
Гол
7
Пеев
8
Огуде
20
Комолов
77
Салугин
19
Вернблум
6
Березуцкий
6
Березуцкий
19
Вернблум
10
Натхо
17
Миланов
17
Миланов
10
Натхо
18
Тошич
10
Головин
10
Головин
18
Тошич
7
Пеев
30
Идову
30
Идову
7
Пеев
20
Комолов
32
Йовичич
32
Йовичич
20
Комолов
15
Узочакву
89
Прудников
89
Прудников
15
Узочакву
Остались в запасе
ЦСКА
Амкар-Пермь
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Карлос Страндберг
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
57
Александр Селихов
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
91
Алексей Курзенев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча ЦСКА - Амкар-Пермь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Низовцев
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Ширяев Алексей (Ставрополь)
Стипиди Алексей (Краснодар)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
НТВ, Спорт Плюс, Наш Футбол
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