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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Зенит
Уфа - Зенит: обзор матча 09 августа 2015
Уфа
09.08.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
86'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Зенит
86'
ГОЛ! 0:1!
Данни
83'
Замена
П. Долгов
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Зинченко
️️️️
Марсиньо
73'
Желтая карточка
Марсиньо
72'
70'
Замена
Данни
️️️️
А. Юсупов
70'
Замена
А. Анюков
️️️️
Д. Кришито
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Кацалапов
68'
Желтая карточка
Э. Фримпонг
64'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
Х. Ханджич
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ПЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ЦП
13
Азамат Засеев
ЦП
10
Марсиньо
АП
99
Харис Ханджич
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
АП
27
Олег Шатов
АП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Уфа
42
Сергей Нарубин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
47
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Юрченко
19
Осипов
33
Сухов
34
Тумасян
34
Кацалапов
89
Стоцкий
29
Пауревич
13
Засеев
10
Марсиньо
44
Игбун
99
Ханджич
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
13
Нету
4
Кришито
24
Гарай
6
Хави Гарсия
27
Витсель
4
Юсупов
7
Халк
27
Шатов
22
Дзюба
34
Кацалапов
70
Сафрониди
70
Сафрониди
34
Кацалапов
10
Марсиньо
47
Зинченко
47
Зинченко
10
Марсиньо
99
Ханджич
5
Фримпонг
5
Фримпонг
99
Ханджич
4
Кришито
22
Анюков
22
Анюков
4
Кришито
4
Юсупов
10
Данни
10
Данни
4
Юсупов
27
Шатов
91
Долгов
91
Долгов
27
Шатов
Остались в запасе
Уфа
Зенит
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Главный тренер
Игорь Колыванов
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
4
Семен Фомин
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Уфа - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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