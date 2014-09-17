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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рома - ЦСКА
Рома - ЦСКА: обзор матча 17 сентября 2014
Рома
17.09.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 1 тур
5 : 1
Завершен
ЦСКА
6'
Х. Итурбе
10'
Жервиньо
20'
Майкон
31'
Жервиньо
50'
С. Игнашевич (АГ)
82'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - ЦСКА
Травма
Д. Астори
89'
82'
ГОЛ! 5:1!
А. Муса
Пас отдал
К. Панченко
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
К. Манолас
76'
Замена
А. Льяич
️️️️
Жервиньо
71'
65'
Замена
К. Панченко
️️️️
Р. Еременко
53'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
С. Игнашевич
50'
46'
Замена
Г. Щенников
️️️️
К. Набабкин
ГОЛ! 4:0!
Жервиньо
Пас отдал
Ф. Тотти
31'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
25'
Травма
Х. Итурбе
24'
ГОЛ! 3:0!
Майкон
Пас отдал
Ф. Тотти
20'
ГОЛ! 2:0!
Жервиньо
Пас отдал
Х. Итурбе
10'
ГОЛ! 1:0!
Х. Итурбе
Пас отдал
Жервиньо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
35
Василис Торосидис
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
20
Сейду Кейта
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
44
Манолас
13
Астори
13
Майкон
20
Кейта
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
11
Итурбе
10
Тотти
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
14
Набабкин
17
Миланов
10
Натхо
26
Еременко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
44
Манолас
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
44
Манолас
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
27
Жервиньо
22
Льяич
22
Льяич
27
Жервиньо
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
14
Набабкин
42
Щенников
42
Щенников
14
Набабкин
26
Еременко
8
Панченко
8
Панченко
26
Еременко
Остались в запасе
Рома
ЦСКА
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Рома - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НD Спорт" 22:00 (прямая) "НТВ" 22:30 (прямая)
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