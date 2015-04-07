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РПЛ 2026/2027
Мордовия - Амкар-Пермь
Мордовия - Амкар-Пермь: обзор матча 07 апреля 2015
Мордовия
07.04.2015, вторник, 17:45
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
4'
Я. Джало (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Амкар-Пермь
Замена
Р. Нахушев
️️️️
Я. Джало
90'
+2
Замена
Л. Эбесилио
️️️️
О. Власов
87'
83'
Вторая желтая
Д. Белоруков
76'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
С. Баланович
75'
Желтая карточка
Д. Белоруков
73'
Замена
М. Якубко
️️️️
Я. Гол
Замена
А. Дудиев
️️️️
П. Яковлев
67'
65'
Желтая карточка
И. Черенчиков
46'
Замена
Г. Пеев
️️️️
М. Батов
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Джало
4'
3'
Желтая карточка
Ф. Огуде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
16
Янник Джало
ЦП
84
Олег Власов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
23
Сергей Баланович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
8
Фегор Огуде
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
5
Януш Гол
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
32
Марко Ломич
ЛЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
6
Лоренцо Эбесилио
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
32
Бранко Йовичич
ОП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
26
Мартин Якубко
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Коченков
33
Гапон
5
Васин
40
Перендиа
24
Шитов
6
Ле Таллек
12
Божович
16
Джало
84
Власов
91
Яковлев
48
Луценко
3-2-3-1
1
Герус
79
Черенчиков
21
Белоруков
8
Огуде
91
Бутко
23
Баланович
17
Батов
5
Гол
18
Коломейцев
89
Прудников
16
Джало
55
Нахушев
55
Нахушев
16
Джало
91
Яковлев
8
Дудиев
8
Дудиев
91
Яковлев
84
Власов
6
Эбесилио
6
Эбесилио
84
Власов
23
Баланович
32
Йовичич
32
Йовичич
23
Баланович
17
Батов
7
Пеев
7
Пеев
17
Батов
5
Гол
26
Якубко
26
Якубко
5
Гол
Остались в запасе
Мордовия
Амкар-Пермь
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
20
Митчелл Дональд
ОП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
22
Сергей Самодин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
71
Давид Дзахов
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Статистика матча Мордовия - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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