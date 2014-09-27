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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - ЦСКА
Урал - ЦСКА: обзор матча 27 сентября 2014
Урал
27.09.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 9 тур
3 : 4
Завершен
ЦСКА
11'
Э. Манучарян
54'
Ф. Смолов
83'
А. Ерохин
28'
А. Дзагоев
45+2'
Р. Еременко
68'
С. Думбия
88'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - ЦСКА
88'
ГОЛ! 3:4!
С. Думбия
Пас отдал
Д. Ефремов
85'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
А. Дзагоев
ГОЛ! 3:3!
А. Ерохин
Пас отдал
В. Хозин
83'
78'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
З. Тошич
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
74'
Замена
А. Сапета
️️️️
Э. Манучарян
73'
68'
ГОЛ! 2:3!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
65'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Муса
ГОЛ! 2:2!
Ф. Смолов
54'
Замена
К. Ярошенко
️️️️
Г. Асеведо
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Р. Еременко
28'
ГОЛ! 1:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
Пас отдал
Ф. Смолов
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
30
Герсон Асеведо
ОП
10
Артем Фидлер
(К)
ОП
10
Эдгар Манучарян
АП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-3-1
12
Заболотный
7
Данцев
2
Хозин
14
Фонтанелло
6
Оттесен
30
Асеведо
10
Фидлер
10
Манучарян
21
Ерохин
10
Лунгу
90
Смолов
4-1-2-3
35
Акинфеев
6
Фернандес
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
26
Еременко
7
Муса
18
Тошич
17
Миланов
30
Асеведо
99
Ярошенко
99
Ярошенко
30
Асеведо
10
Манучарян
41
Сапета
41
Сапета
10
Манучарян
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
18
Тошич
22
Ефремов
22
Ефремов
18
Тошич
66
Дзагоев
6
Березуцкий
6
Березуцкий
66
Дзагоев
7
Муса
22
Думбия
22
Думбия
7
Муса
Остались в запасе
Урал
ЦСКА
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
5
Маркус Бергер
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
10
Александр Головин
АП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Урал - ЦСКА
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:10 (прямая)
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