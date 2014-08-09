Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Мордовия - ЦСКА
Мордовия - ЦСКА: обзор матча 09 августа 2014
Мордовия
09.08.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
ЦСКА
79'
С. Думбия (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - ЦСКА
Замена
Данило
️️️️
Е. Луценко
90'
87'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
З. Тошич
Замена
М. Маркин
️️️️
М. Дональд
83'
79'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Думбия
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Иванов
78'
73'
Замена
С. Цубер
️️️️
А. Муса
Желтая карточка
М. Дональд
60'
56'
Желтая карточка
П. Вернблум
Желтая карточка
И. Шитов
49'
47'
Желтая карточка
Витиньо
46'
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Миланов
26'
Желтая карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
1
Антон Коченков
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
55
Руслан Нахушев
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
88
Алексей Иванов
(К)
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Митчелл Дональд
ОП
18
Ибрахима Ниассе
ОП
84
Олег Власов
ПП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
17
Георгий Миланов
ОП
8
Кирилл Панченко
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
90
Данило
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
11
Витиньо
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-3-2-1
1
Коченков
32
Ломич
5
Васин
55
Нахушев
24
Шитов
6
Ле Таллек
20
Дональд
18
Ниассе
88
Иванов
84
Власов
48
Луценко
4-2-1-2-1
35
Акинфеев
6
Фернандес
24
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
17
Миланов
8
Панченко
18
Тошич
7
Муса
22
Думбия
20
Дональд
93
Маркин
93
Маркин
20
Дональд
88
Иванов
8
Дудиев
8
Дудиев
88
Иванов
48
Луценко
90
Данило
90
Данило
48
Луценко
17
Миланов
11
Витиньо
11
Витиньо
17
Миланов
18
Тошич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
18
Тошич
7
Муса
7
Цубер
7
Цубер
7
Муса
Остались в запасе
Мордовия
ЦСКА
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
25
Илья Чебану
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Мордовия - ЦСКА
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Старт
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
Новости команд
Все
Мордовия
ЦСКА
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
Вчера, 15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
Вчера, 01:09
6
«Не хочу копаться в этом говне, но реально было похоже на сдачу»: экс-форвард «Мордовии» – о поражении 4:6 от ЦСКА
2023.11.21 20:20
2
Экс-форварда «Рубина» и «Мордовии» посадили в тюрьму на 1,5 года
2022.10.10 14:17
В «Торпедо» может перейти экс-игрок «Мордовии» Ле Таллек
2022.08.26 21:09
Директор «Мордовии»: «Как только чемпиона мира прошел, интерес к футболу закончился»
2021.03.01 14:57
5
Экс-игроку «Мордовии» Мухаметшину грозит до шести лет за создание сети незаконных казино
2021.02.23 14:05
3
Агент Виллиана Роши высказался о возвращении в ЦСКА
Вчера, 23:53
В сборной России поделились ожиданиями от матча с Венесуэлой
Вчера, 22:50
ЦСКА связался с Виллианом Рошей по поводу возвращения
Вчера, 18:29
3
Кисляк сделал громкое заявление о снятии бана с России
Вчера, 15:17
19
Кисляк начал учить испанский язык: «Интересно»
Вчера, 01:09
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+