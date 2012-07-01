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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 01 июля 2012
Испания
01.07.2012, воскресенье, 22:45
Чемпионат Европы, Финал
4 : 0
Завершен
Италия
14'
Д. Сильва
41'
Ж. Альба
84'
Ф. Торрес
88'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Италия
ГОЛ! 4:0!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
88'
Замена
Х. Мата
️️️️
А. Иньеста
87'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Торрес
Пас отдал
Хави
84'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Фабрегас
75'
61'
Травма
Т. Мотта
Замена
Педро
️️️️
Д. Сильва
59'
57'
Замена
Т. Мотта
️️️️
Р. Монтоливо
46'
Замена
А. Ди Натале
️️️️
А. Кассано
45'
Желтая карточка
А. Барцальи
ГОЛ! 2:0!
Ж. Альба
Пас отдал
Хави
41'
Желтая карточка
Ж. Пике
25'
21'
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Д. Кьеллини
21'
Травма
Д. Кьеллини
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
Пас отдал
С. Фабрегас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
14
Хаби Алонсо
ЦП
8
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЛАЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПАЗ
21
Андреа Пирло
ОП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
АП
9
Марио Балотелли
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
10
Тиаго Мотта
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
17
Арбелоа
14
Алонсо
8
Хави
5
Бускетс
6
Иньеста
21
Сильва
10
Фабрегас
2-3-2-1-2
1
Буффон
15
Барцальи
19
Бонуччи
7
Абате
21
Пирло
3
Кьеллини
8
Маркизио
16
Де Росси
18
Монтоливо
10
Кассано
9
Балотелли
6
Иньеста
13
Мата
13
Мата
6
Иньеста
21
Сильва
11
Педро
11
Педро
21
Сильва
10
Фабрегас
9
Торрес
9
Торрес
10
Фабрегас
3
Кьеллини
6
Бальдзаретти
6
Бальдзаретти
3
Кьеллини
18
Монтоливо
10
Мотта
10
Мотта
18
Монтоливо
10
Кассано
11
Ди Натале
11
Ди Натале
10
Кассано
Остались в запасе
Испания
Италия
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
9
Альваро Негредо
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Эмануэле Джаккерини
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
0
Кристиан Маджо
ПП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Испания - Италия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Педру Проэнса
(Лиссабон)
Помощники судьи:
Бертино Миранда
Рикардо Сантос
Дополнительные помощники:
Мануэль Де Соуза
Дуарте Гомес
Резервный судья:
Чунейт Чакир (Турция)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 21:45 (прямая) "Россия 1" 22:30 (прямая)
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