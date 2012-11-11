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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Зенит
Волга - Зенит: обзор матча 11 ноября 2012
Волга
11.11.2012, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Зенит
89'
И. Максимов
31'
А. Анюков
90'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Зенит
Замена
А. Харитонов
️️️️
Р. Аджинджал
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Кержаков
90'
ГОЛ! 1:2!
А. Кержаков
ГОЛ! 1:1!
И. Максимов
89'
88'
Желтая карточка
Б. Алвеш
85'
Желтая карточка
К. Зырянов
84'
Замена
К. Зырянов
️️️️
Данни
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Сапогов
80'
76'
Желтая карточка
А. Витсель
75'
Замена
С. Семак
️️️️
В. Быстров
Замена
А. Салугин
️️️️
А. Саркисов
72'
Травма
А. Саркисов
71'
Желтая карточка
А. Белозеров
63'
63'
Замена
Р. Янбаев
️️️️
Д. Кришито
61'
Травма
Д. Кришито
Желтая карточка
И. Максимов
60'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Анюков
Пас отдал
Данни
12'
Желтая карточка
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
11
Артур Саркисов
ЛП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
21
Шота Бибилов
АП
78
Илья Максимов
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
(К)
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
18
Константин Зырянов
ЦП
37
Сергей Семак
ЦП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
4
Айдов
63
Белозеров
88
Григалава
6
Полянин
11
Саркисов
9
Шуленин
20
Аджинджал
78
Максимов
21
Бибилов
7
Сапогов
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Кришито
22
Алвеш
15
Губочан
28
Витсель
15
Широков
27
Денисов
34
Быстров
10
Данни
11
Кержаков
20
Аджинджал
83
Харитонов
83
Харитонов
20
Аджинджал
11
Саркисов
77
Салугин
77
Салугин
11
Саркисов
7
Сапогов
9
Асильдаров
9
Асильдаров
7
Сапогов
4
Кришито
55
Янбаев
55
Янбаев
4
Кришито
10
Данни
18
Зырянов
18
Зырянов
10
Данни
34
Быстров
37
Семак
37
Семак
34
Быстров
Остались в запасе
Волга
Зенит
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Волга - Зенит
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 17:45 (прямая)
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