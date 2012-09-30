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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Анжи - Волга
Анжи - Волга: обзор матча 30 сентября 2012
Анжи
30.09.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Волга
45+1'
С. Это'О
61'
Л. Траоре
59'
И. Максимов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Волга
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
90'
+1
90'
Замена
А. Саркисов
️️️️
А. Сапогов
Замена
Ю. Жирков
️️️️
М. Буссуфа
90'
Желтая карточка
Ж. Карлос
82'
80'
Замена
М. Ахметович
️️️️
Ш. Асильдаров
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
Л. Траоре
78'
74'
Желтая карточка
А. Шуленин
71'
Желтая карточка
А. Харитонов
66'
Желтая карточка
И. Максимов
ГОЛ! 2:1!
Л. Траоре
Пас отдал
С. Это'О
61'
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Максимов
Пас отдал
А. Каряка
51'
Замена
А. Каряка
️️️️
Ш. Бибилов
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Л. Траоре
45'
+1
Замена
В. Габулов
️️️️
Е. Помазан
14'
Травма
Е. Помазан
13'
9'
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ПП
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
21
Шота Бибилов
ЛП
78
Илья Максимов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
7
Алексей Сапогов
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
11
Артур Саркисов
ЦФ
4-4-2
1
Помазан
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Самба
7
Агаларов
27
Шатов
8
Жусилей
19
Диарра
11
Буссуфа
90
Траоре
9
Это'О
4-4-2
31
Абаев
83
Харитонов
63
Белозеров
88
Григалава
4
Айдов
20
Аджинджал
78
Максимов
9
Шуленин
21
Бибилов
9
Асильдаров
7
Сапогов
1
Помазан
30
Габулов
30
Габулов
1
Помазан
11
Буссуфа
18
Жирков
18
Жирков
11
Буссуфа
90
Траоре
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
21
Бибилов
5
Каряка
5
Каряка
21
Бибилов
9
Асильдаров
90
Ахметович
90
Ахметович
9
Асильдаров
7
Сапогов
11
Саркисов
11
Саркисов
7
Сапогов
Остались в запасе
Анжи
Волга
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
8
Георгий Габулов
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
Статистика матча Анжи - Волга
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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