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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Россия - Португалия
Россия - Португалия: обзор матча 12 октября 2012
Россия
12.10.2012, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 0
Завершен
Португалия
6'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Россия - Португалия
Желтая карточка
А. Кокорин
90'
+2
Желтая карточка
Р. Широков
89'
Замена
А. Самедов
️️️️
В. Быстров
83'
75'
Замена
Эдер
️️️️
Э. Поштига
67'
Замена
С. Варела
️️️️
Р. Микаэл
Замена
А. Ещенко
️️️️
А. Кержаков
65'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
46'
43'
Желтая карточка
М. Велозу
21'
Замена
М. Лопеш
️️️️
Ф. Коэнтрау
20'
Травма
Ф. Коэнтрау
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Р. Широков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Владимир Быстров
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
17
Нани
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ОП
4
Мигель Велозу
ОП
15
Рубен Микаэл
ЦП
23
Элдер Поштига
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
22
Андрей Ещенко
ПЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
8
Денис Глушаков
ЦП
9
Алан Дзагоев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
19
Мигел Лопеш
ПАЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Эдер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Акинфеев
23
Комбаров
4
Игнашевич
24
Березуцкий
2
Анюков
7
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
18
Быстров
9
Кокорин
11
Кержаков
4-2-1-1-2
1
Патрисиу
0
Перейра
2
Алвеш
3
Пепе
0
Коэнтрау
8
Моутинью
4
Велозу
15
Микаэл
17
Нани
7
Роналду
23
Поштига
11
Кержаков
22
Ещенко
22
Ещенко
11
Кержаков
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
18
Быстров
19
Самедов
19
Самедов
18
Быстров
0
Коэнтрау
19
Лопеш
19
Лопеш
0
Коэнтрау
15
Микаэл
18
Варела
18
Варела
15
Микаэл
23
Поштига
9
Эдер
9
Эдер
23
Поштига
Остались в запасе
Россия
Португалия
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
1
Антон Шунин
ВР
5
Ренат Янбаев
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Владимир Гранат
ЦЗ
16
Динияр Билялетдинов
ЛП
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
22
Артем Дзюба
ЦФ
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
4
Луиш Нету
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
6
Куштодиу
ЦП
16
Пицци
АП
11
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Россия - Португалия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая) "Россия" 18:50 (прямая)
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