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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 10 июня 2012
Испания
10.06.2012, воскресенье, 20:00
Чемпионат Европы, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Италия
64'
С. Фабрегас
61'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Италия
Замена
А. Ночерино
️️️️
Т. Мотта
Желтая карточка
К. Маджо
Желтая карточка
Ф. Торрес
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Фабрегас
Желтая карточка
Ж. Альба
Желтая карточка
Л. Бонуччи
Замена
С. Джовинко
️️️️
А. Кассано
Замена
Х. Навас
️️️️
Д. Сильва
ГОЛ! 1:1!
С. Фабрегас
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
А. Пирло
Замена
А. Ди Натале
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Икер Касильяс
(К)
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
17
Альваро Арбелоа
ПЗ
6
Андрес Иньеста
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ЦП
8
Хави
ЦП
14
Хаби Алонсо
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Сеск Фабрегас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
23
Эмануэле Джаккерини
ЛП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Тиаго Мотта
ЦП
0
Кристиан Маджо
ПП
9
Марио Балотелли
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
4-3-2-1
1
Касильяс
18
Альба
15
Рамос
3
Пике
17
Арбелоа
5
Бускетс
8
Хави
14
Алонсо
6
Иньеста
21
Сильва
10
Фабрегас
3-5-2
1
Буффон
19
Бонуччи
16
Де Росси
3
Кьеллини
0
Маджо
8
Маркизио
21
Пирло
10
Мотта
23
Джаккерини
10
Кассано
9
Балотелли
21
Сильва
22
Навас
22
Навас
21
Сильва
10
Фабрегас
9
Торрес
9
Торрес
10
Фабрегас
10
Мотта
23
Ночерино
23
Ночерино
10
Мотта
10
Кассано
10
Джовинко
10
Джовинко
10
Кассано
9
Балотелли
11
Ди Натале
11
Ди Натале
9
Балотелли
Остались в запасе
Испания
Италия
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Остались в запасе
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Хуанфран
ПЗ
4
Хави Мартинес
ОП
20
Санти Касорла
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Морган Де Санктис
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
7
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
17
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Испания - Италия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Помощники судьи:
Габор Эреш
Гьорги Ринг
Дополнительные помощники:
Иштван Вод
Томаш Богнар
Резервный судья:
Уильям Коллам (Шотландия)
Стадион:
Гданьск
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:00 (прямая) "Россия 1" 19:55 (прямая)
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