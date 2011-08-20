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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Томь
ЦСКА - Томь: обзор матча 20 августа 2011
ЦСКА
20.08.2011, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Томь
51'
С. Думбия
64'
К. Хонда
68'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Томь
Замена
А. Цауня
️️️️
З. Тошич
Замена
Секу
️️️️
В. Лав
Замена
К. Нам Иль
️️️️
Д. Йокич
Замена
А. Харитонов
️️️️
П. Голышев
ГОЛ! 3:0!
С. Думбия
Пас отдал
К. Набабкин
ГОЛ! 2:0!
К. Хонда
Замена
С. Скобляков
️️️️
Р. Сабитов
Замена
К. Хонда
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
П. Голышев
ГОЛ! 1:0!
С. Думбия
Пас отдал
А. Дзагоев
Желтая карточка
В. Березуцкий
Желтая карточка
С. Сосновский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Денис Бояринцев
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
37
Джордже Йокич
(К)
ЦП
99
Евгений Савин
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
9
Денис Лактионов
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
4-4-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
6
Березуцкий
24
Березуцкий
18
Тошич
20
Алдонин
10
Мамаев
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-4-2
30
Песьяков
26
Строев
35
Гультяев
3
Сосновский
7
Хатаженков
99
Савин
34
Сабитов
37
Йокич
7
Бояринцев
72
Голышев
99
Канунников
18
Тошич
19
Цауня
19
Цауня
18
Тошич
10
Мамаев
3
Хонда
3
Хонда
10
Мамаев
19
Вагнер Лав
26
Секу
26
Секу
19
Вагнер Лав
34
Сабитов
55
Скобляков
55
Скобляков
34
Сабитов
72
Голышев
83
Харитонов
83
Харитонов
72
Голышев
37
Йокич
55
Ким Нам Иль
55
Ким Нам Иль
37
Йокич
Остались в запасе
ЦСКА
Томь
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
15
Чиди Одиа
ПЗ
5
Дейвидас Шемберас
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
Остались в запасе
9
Денис Лактионов
ЦП
62
Алексей Ботвиньев
ВР
33
Валерий Климов
ПП
32
Никита Баженов
ПП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Томь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
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Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 17:55 (прямая)
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