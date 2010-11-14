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Спартак-Нальчик - ЦСКА
Спартак-Нальчик - ЦСКА: обзор матча 14 ноября 2010
Спартак-Нальчик
14.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
89'
А. Гошоков
60'
В. Лав (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - ЦСКА
Замена
А. Дышеков
️️️️
Г. Гогуа
ГОЛ! 1:1!
А. Гошоков
Пас отдал
Д. Сирадзе
Замена
З. Тошич
️️️️
М. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Васянович
Замена
П. Мамаев
️️️️
К. Хонда
Замена
Т. Нецид
️️️️
С. Думбия
Желтая карточка
К. Набабкин
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Лав
Замена
А. Щаницин
️️️️
А. Рылов
Желтая карточка
А. Колинько
Желтая карточка
М. Джудович
Желтая карточка
В. Дядюн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
4
Милан Йованович
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
28
Йован Голич
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
15
Томаш Нецид
ЦФ
4-4-2
1
Колинько
4
Йованович
5
Васин
20
Джудович
30
Васянович
7
Гогуа
11
Концедалов
28
Голич
10
Рылов
19
Гошоков
17
Дядюн
4-1-3-2
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
42
Щенников
5
Шемберас
26
Секу
3
Хонда
11
Гонсалес
22
Думбия
19
Вагнер Лав
10
Рылов
13
Щаницин
13
Щаницин
10
Рылов
7
Гогуа
33
Дышеков
33
Дышеков
7
Гогуа
30
Васянович
8
Сирадзе
8
Сирадзе
30
Васянович
3
Хонда
10
Мамаев
10
Мамаев
3
Хонда
11
Гонсалес
18
Тошич
18
Тошич
11
Гонсалес
22
Думбия
15
Нецид
15
Нецид
22
Думбия
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
ЦСКА
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Отто
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Александр Хохлов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
20
Евгений Алдонин
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Спартак-Нальчик - ЦСКА
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
А.Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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