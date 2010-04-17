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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Зенит
Томь - Зенит: обзор матча 17 апреля 2010
Томь
17.04.2010, суббота, 11:30
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Зенит
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Иванов
Травма
А. Иванов
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Климов
Замена
Р. Широков
️️️️
К. Зырянов
Замена
Ф. Мейра
️️️️
Н. Ломбертс
Желтая карточка
К. Зырянов
Замена
С. Ковальчук
️️️️
Г. Мазнов
Замена
А. Розина
️️️️
А. Кержаков
Желтая карточка
А. Иванов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
33
Валерий Климов
ЦП
55
Ким Нам Иль
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
39
Сергей Ковальчук
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Александр Прудников
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
99
Максим Канунников
ЦФ
4-4-2
35
Парейко
59
Иванов
37
Йокич
23
Джиоев
35
Гультяев
83
Харитонов
66
Мичков
33
Климов
55
Ким Нам Иль
22
Дзюба
10
Мазнов
4-1-3-1-1
16
Малафеев
22
Анюков
4
Крижанац
6
Ломбертс
15
Губочан
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
27
Лазович
10
Данни
11
Кержаков
59
Иванов
24
Смирнов
24
Смирнов
59
Иванов
10
Мазнов
39
Ковальчук
39
Ковальчук
10
Мазнов
33
Климов
89
Прудников
89
Прудников
33
Климов
6
Ломбертс
6
Мейра
6
Мейра
6
Ломбертс
18
Зырянов
15
Широков
15
Широков
18
Зырянов
11
Кержаков
27
Розина
27
Розина
11
Кержаков
Остались в запасе
Томь
Зенит
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
16
Алексей Поляков
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Томь - Зенит
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов
С. Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
А. Савкин (Балашиха)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:15 (прямая)
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