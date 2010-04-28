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Судьи
Главный судья:
Александр Гвардис (Калининград)
Помощники:
О. Целовальников (Астрахань), М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
А. Спирин (Москва)

ЦСКА - Зенит

28.04.2010, Среда, 20:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 19:50 (прямая); "Первый" 00:00 (в записи) Россия. Премьер-Лига, 4 тур ЦСКА - Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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