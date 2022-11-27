Крылья Советов - Спартак

гол!!!
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|5:2
|Крылья Советов
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|5:2
|Крылья Советов
|1 тур
|30 августа, вторник
|19:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|14:00
|Спартак
|2:1
|Крылья Советов
|2 тур
|30 июля, пятница
|19:00
|Крылья Советов
|0:1
|Спартак
|16 тур
|9 ноября, суббота
|19:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|7 тур
|25 августа, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|29 тур
|18 мая, суббота
|19:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|15 тур
|25 ноября, воскресенье
|14:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|1/4 финала
|4 апреля, среда
|17:30
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|16 тур
|1 декабря, четверг
|18:00
|Крылья Советов
|4:0
|Спартак
|2 тур
|8 августа, понедельник
|19:30
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|4 декабря, пятница
|19:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|25 тур
|11 апреля, пятница
|19:30
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|1 тур
|16 июля, вторник
|19:30
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|28 тур
|10 мая, пятница
|20:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|14 тур
|3 ноября, суббота
|15:30
|Крылья Советов
|0:5
|Спартак
|24 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:30
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|9 тур
|15 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|0:1
|Спартак
|28 тур
|14 ноября, воскресенье
|19:00
|Спартак
|0:0
|Крылья Советов
|14 тур
|25 июля, воскресенье
|20:30
|Крылья Советов
|0:0
|Спартак
|28 тур
|7 ноября, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|2:1
|Спартак
|14 тур
|19 июля, воскресенье
|16:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|24 тур
|5 октября, воскресенье
|16:00
|Спартак
|0:1
|Крылья Советов
|10 тур
|11 мая, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|20 тур
|11 августа, суббота
|17:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|6 тур
|22 апреля, воскресенье
|16:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:1
|Спартак
|15 тур
|13 августа, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:2
|Крылья Советов
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|10 тур
|28 мая, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|21 тур
|28 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|10 тур
|9 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|4:2
|Спартак
|27 тур
|5 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|4 тур
|13 апреля, воскресенье
|00:00
|Спартак
|1:1
|Крылья Советов
|26 тур
|6 октября, воскресенье
|00:00
|Спартак
|3:1
|Крылья Советов
|3 тур
|16 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|24 тур
|13 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|10 тур
|19 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|1:0
|Крылья Советов
|18 тур
|22 июля, суббота
|00:00
|Спартак
|1:2
|Крылья Советов
|4 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|3:1
|Спартак
|29 тур
|7 апреля, среда
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|22 тур
|22 августа, суббота
|00:00
|Спартак
|2:2
|Крылья Советов
|7 тур
|9 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Спартак
|26 тур
|3 сентября, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Спартак
|9 тур
|10 мая, суббота
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|20 сентября, пятница
|00:00
|Спартак
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|20 тур
|9 августа, среда
|00:00
|Спартак
|5:1
|Крылья Советов
|15 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:6
|Спартак
|26 тур
|2 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Спартак
|6 тур
|9 апреля, суббота
|00:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|27 тур
|11 сентября, суббота
|00:00
|Спартак
|3:0
|Крылья Советов
|11 тур
|12 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Спартак
|Первый этап, 19 тур
|9 августа, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Спартак
|Первый этап, 1 тур
|28 марта, суббота
|23:00
|Спартак
|5:0
|Крылья Советов
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|6
|4
|1
|1
|10:3
|+7
|13
|2.
|Крылья Советов
|6
|4
|0
|2
|7:4
|+3
|12
|3.
|Зенит
|6
|3
|1
|2
|6:6
|0
|11
|4.
|Факел
|6
|0
|0
|6
|1:11
|-10
|0