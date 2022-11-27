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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Илья Елеференко
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Материалы

Крылья Советов - Спартак

23.11.2022, Среда, 18:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Кубок, 5 тур Крылья Советов - Спартак
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
12 тур
9 октября, воскресенье 14:00 Спартак 5:2 Крылья Советов
Россия. Кубок (2022/2023), группа B
1 тур
30 августа, вторник 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
1 мая, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Крылья Советов
2 тур
30 июля, пятница 19:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
16 тур
9 ноября, суббота 19:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
7 тур
25 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
29 тур
18 мая, суббота 19:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
15 тур
25 ноября, воскресенье 14:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2017/2018)
1/4 финала
4 апреля, среда 17:30 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
16 тур
1 декабря, четверг 18:00 Крылья Советов 4:0 Спартак
2 тур
8 августа, понедельник 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
18 тур
4 декабря, пятница 19:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
4 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
25 тур
11 апреля, пятница 19:30 Спартак 1:0 Крылья Советов
1 тур
16 июля, вторник 19:30 Крылья Советов 1:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
28 тур
10 мая, пятница 20:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
14 тур
3 ноября, суббота 15:30 Крылья Советов 0:5 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 18:30 Спартак 3:0 Крылья Советов
9 тур
15 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 0:1 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
28 тур
14 ноября, воскресенье 19:00 Спартак 0:0 Крылья Советов
14 тур
25 июля, воскресенье 20:30 Крылья Советов 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2009
28 тур
7 ноября, суббота 17:00 Крылья Советов 2:1 Спартак
14 тур
19 июля, воскресенье 16:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
24 тур
5 октября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Крылья Советов
10 тур
11 мая, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
20 тур
11 августа, суббота 17:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
6 тур
22 апреля, воскресенье 16:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
30 тур
26 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:1 Спартак
15 тур
13 августа, воскресенье 00:00 Спартак 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
10 тур
28 мая, суббота 18:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Россия. Премьер-лига 2004
21 тур
28 августа, суббота 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
10 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 4:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
4 тур
13 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Крылья Советов
3 тур
16 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 2001
24 тур
13 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 00:00 Спартак 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
18 тур
22 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Крылья Советов
4 тур
15 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
Чемпионат России 1999
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:1 Спартак
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 6 4 1 1 10:3 +7 13
2. Крылья Советов 6 4 0 2 7:4 +3 12
3. Зенит 6 3 1 2 6:6 0 11
4. Факел 6 0 0 6 1:11 -10 0
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    Рейтинг: +3502

    Fancyfall 23 ноября 2022, 19:22

    гол!!!

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    Рейтинг: +8894

    vladik12 23 ноября 2022, 18:12

    Да Мелешина в старт надо было, че ссать, Гильермо?

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