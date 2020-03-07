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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Тамбов
Динамо - Тамбов: обзор матча 07 марта 2020
Динамо
07.03.2020, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Тамбов
34'
Н. Комличенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Тамбов
89'
Желтая карточка
Г. Мелкадзе
Замена
С. Игбун
️️️️
К. Н'Жи
88'
Желтая карточка
К. Рауш
84'
83'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Обухов
81'
Желтая карточка
В. Обухов
80'
Желтая карточка
В. Обухов
78'
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Костюков
Замена
С. Шиманьски
️️️️
М. Филипп
75'
73'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
П. Карасев
Замена
Р. Нойштедтер
️️️️
Ш. Каборе
63'
59'
Желтая карточка
А. Грицаенко
ГОЛ! 1:0!
Н. Комличенко
Пас отдал
К. Рауш
34'
21'
Желтая карточка
А. Филин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Тони Шунич
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Динамо
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
16
Роман Денисов
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Шунин
7
Скопинцев
18
Ордец
44
Шунич
18
Паршивлюк
77
Каборе
34
Рауш
7
Хильемарк
9
Н'Жи
27
Комличенко
26
Филипп
4-1-1-2-2
88
Шелия
58
Ойеволе
27
Грицаенко
25
Филин
18
Каплиенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
13
Обухов
77
Мелкадзе
77
Каборе
33
Нойштедтер
33
Нойштедтер
77
Каборе
26
Филипп
17
Шиманьски
17
Шиманьски
26
Филипп
9
Н'Жи
44
Игбун
44
Игбун
9
Н'Жи
18
Карасев
80
Хосонов
80
Хосонов
18
Карасев
13
Обухов
9
Мамтов
9
Мамтов
13
Обухов
77
Костюков
10
Федчук
10
Федчук
77
Костюков
Остались в запасе
Динамо
Тамбов
16
Роман Денисов
ОП
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Остались в запасе
16
Роман Денисов
ОП
45
Дэвид Сангаре
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
5
Богдан Зорин
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Игорь Школик
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Динамо - Тамбов
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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