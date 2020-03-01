Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Рубин
Тамбов - Рубин: обзор матча 01 марта 2020
Тамбов
01.03.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Рубин
Замена
П. Карасев
️️️️
Г. Тетрашвили
90'
+3
89'
Замена
Д. Макаров
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Костюков
87'
Замена
М. Кардозу
️️️️
В. Обухов
85'
68'
Замена
С. Бакаев
️️️️
Д. Йевтич
67'
Желтая карточка
А. Зуев
62'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
О. Абильдгор
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
57'
Желтая карточка
А. Ойеволе
55'
40'
Желтая карточка
О. Абильдгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
94
Олег Данченко
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
28
Оливер Абильдгор
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тамбов
13
Никита Чагров
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
22
Зурико Давиташвили
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
77
Денис Макаров
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
4-2-2-2
88
Шелия
18
Каплиенко
27
Грицаенко
25
Филин
58
Ойеволе
92
Чуперка
3
Тетрашвили
77
Костюков
18
Килин
13
Обухов
77
Мелкадзе
3-1-3-2-1
99
Дюпин
94
Данченко
15
Старфельт
28
Сантос
28
Абильдгор
92
Подберезкин
7
Йевтич
17
Коновалов
17
Зуев
7
Кварацхелия
18
Игнатьев
13
Обухов
20
Кардозу
20
Кардозу
13
Обухов
3
Тетрашвили
18
Карасев
18
Карасев
3
Тетрашвили
77
Костюков
9
Мамтов
9
Мамтов
77
Костюков
7
Кварацхелия
77
Макаров
77
Макаров
7
Кварацхелия
28
Абильдгор
22
Давиташвили
22
Давиташвили
28
Абильдгор
7
Йевтич
17
Бакаев
17
Бакаев
7
Йевтич
Остались в запасе
Тамбов
Рубин
13
Никита Чагров
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
16
Николай Поярков
ЛЗ
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Тамбов - Рубин
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Тамбов
Рубин
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
Вчера, 14:51
15
Орлов прокомментировал резонансное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 14:19
14
Игрок «Зенита» извинился за унизительное поражение в Казани
Вчера, 10:47
2
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
Аршавин назвал игрока, из-за которого «Зенит» не смог уйти от поражения в Казани
Вчера, 21:37
1
Дерзкий Володя напал на игроков «Зенита» в Казани
Вчера, 15:43
5
Реакция фанатов «Зенита» на позор в Казани
Вчера, 14:51
15
Орлов прокомментировал резонансное поражение «Зенита» от «Рубина»
Вчера, 14:19
14
Игрок «Зенита» извинился за унизительное поражение в Казани
Вчера, 10:47
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+