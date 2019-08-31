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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Тамбов
Ахмат - Тамбов: обзор матча 31 августа 2019
Ахмат
31.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
90+2'
Б. Бериша
5'
М. Осипенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Тамбов
ГОЛ! 1:1!
Б. Бериша
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Бенито
90'
+1
Желтая карточка
Х. Мамтов
Замена
В. Анхель
️️️️
Исмаэл
89'
81'
Замена
Х. Мамтов
️️️️
М. Костюков
Замена
О. Роши
️️️️
Л. Садулаев
70'
66'
Замена
А. Часовских
️️️️
Х. Аппаев
65'
Замена
Бенито
️️️️
А. Килин
Замена
Б. Бериша
️️️️
Д. Шиманьски
54'
30'
Желтая карточка
В. Чуперка
Желтая карточка
З. Нижич
27'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Осипенко
Пас отдал
В. Чуперка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
4-5-1
88
Гудиев
5
Мусалов
13
Семенов
23
Нижич
40
Уциев
19
Иванов
0
Швец
11
Исмаэл
4
Шиманьски
7
Садулаев
9
Понсе
4-1-2-2-1
88
Шелия
22
Рыбин
30
Таказов
58
Ойеволе
55
Осипенко
18
Карасев
92
Чуперка
3
Тетрашвили
18
Килин
77
Костюков
14
Аппаев
4
Шиманьски
7
Бериша
7
Бериша
4
Шиманьски
11
Исмаэл
4
Анхель
4
Анхель
11
Исмаэл
7
Садулаев
21
Роши
21
Роши
7
Садулаев
18
Килин
22
Бенито
22
Бенито
18
Килин
14
Аппаев
15
Часовских
15
Часовских
14
Аппаев
77
Костюков
9
Мамтов
9
Мамтов
77
Костюков
Остались в запасе
Ахмат
Тамбов
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
13
Роланд Гиголаев
ЛП
77
Михаил Гащенков
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
80
Хетаг Хосонов
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ахмат - Тамбов
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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