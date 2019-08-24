Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 24 августа 2019
Краснодар
24.08.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Локомотив
42'
М. Сулейманов
5'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Локомотив
84'
Замена
Л. Джорджевич
️️️️
Ф. Смолов
83'
Желтая карточка
Б. Идову
Замена
М. Берг
️️️️
И. Игнатьев
76'
72'
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
Замена
Р. Камболов
️️️️
Т. Вилена
71'
Замена
Ю. Намли
️️️️
Д. Уткин
68'
Желтая карточка
Вандерсон
56'
55'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
Т. Вилена
46'
ГОЛ! 1:1!
М. Сулейманов
Пас отдал
Д. Стоцкий
42'
38'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
ЛФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Гилерме
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Краснодар
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
7
Юнес Намли
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Андрей Иван
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-3-3
39
Сафонов
89
Стоцкий
5
Фьолусон
25
Спайич
98
Петров
47
Уткин
52
Вилена
8
Ольссон
94
Вандерсон
18
Игнатьев
93
Сулейманов
3-4-2-1
1
Гилерме
26
Серкейра
14
Чорлука
5
Хеведес
27
Живоглядов
20
Крыховяк
6
Баринов
30
Идову
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
52
Вилена
88
Камболов
88
Камболов
52
Вилена
47
Уткин
7
Намли
7
Намли
47
Уткин
18
Игнатьев
33
Берг
33
Берг
18
Игнатьев
21
Миранчук
59
Миранчук
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
19
Джорджевич
19
Джорджевич
90
Смолов
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
9
Андрей Иван
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Краснодар - Локомотив
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Краснодар
Локомотив
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
Степашин: «Как можно на матч «Динамо» ставить судью из Санкт-Петербурга?»
22:08
8
«Очень ждем зимнего окна»: Мусаев просит усиления для «Краснодара»
18:55
1
Реакция Шварца на ничью «Динамо» с «Краснодаром»
16:58
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Динамо»
16:31
7
РПЛ. «Динамо» в меньшинстве удержало ничью с «Краснодаром» (1:1) и поднялось на 1-е место
15:59
33
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
Комментарий Овчинникова перед дебютом во главе «Локомотива»
18:53
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+