Краснодар - Локомотив

Правители России! Поймите,пока у нас спорт, в частности российский футбол, не будет на общероссийском канале бесплатно, не будет не интереса к такому спорту, не его популяризации. Матч ТВ то просрал оплату трансляции, то чемпионат России, в России только за деньги можно посмотреть. Бред! Нам не нужно показывать чужой чемпионат! Российское телевидение -дай поболеть за российские команды!
|20 тур
|17 марта, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Краснодар
|6 тур
|1 сентября, суббота
|19:00
|Краснодар
|2:1
|Локомотив