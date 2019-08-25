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Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Материалы

Краснодар - Локомотив

24.08.2019, Суббота, 19:00 мск Краснодар, стадион ФК Краснодар Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Краснодар - Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
20 тур
17 марта, воскресенье 16:30 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
1 сентября, суббота 19:00 Краснодар 2:1 Локомотив
Товарищеские матчи 2019

6 февраля, среда 18:00 Краснодар 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
30 апреля, понедельник 19:00 Краснодар 2:0 Локомотив
14 тур
23 октября, понедельник 19:30 Локомотив 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
19 тур
13 марта, понедельник 19:30 Локомотив 1:2 Краснодар
5 тур
28 августа, воскресенье 19:15 Краснодар 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
21 тур
20 марта, воскресенье 19:30 Краснодар 1:2 Локомотив
7 тур
30 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 2:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:0 Локомотив
1 тур
3 августа, воскресенье 21:30 Локомотив 0:0 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
26 апреля, суббота 19:00 Краснодар 1:3 Локомотив
4 тур
5 августа, понедельник 21:15 Локомотив 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
24 ноября, суббота 16:30 Локомотив 3:2 Краснодар
3 тур
4 августа, суббота 20:00 Краснодар 3:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
21 тур
21 августа, воскресенье 20:45 Локомотив 1:0 Краснодар
6 тур
23 апреля, суббота 18:30 Краснодар 1:4 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +31

    doctorr2007 24 августа 2019, 21:00

    Правители России! Поймите,пока у нас спорт, в частности российский футбол, не будет на общероссийском канале бесплатно, не будет не интереса к такому спорту, не его популяризации. Матч ТВ то просрал оплату трансляции, то чемпионат России, в России только за деньги можно посмотреть. Бред! Нам не нужно показывать чужой чемпионат! Российское телевидение -дай поболеть за российские команды!

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan 24 августа 2019, 20:55

    Неплохой матч. Желаю быкам удачи с Олимпиакосом)

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    Рейтинг: +586

    Ёжик в тумане 24 августа 2019, 20:19

    Если будет ни чья, то Зенит опустится на 3 место!

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    Рейтинг: +987

    Mirak92 24 августа 2019, 20:16

    Чую локо 1-2 возьмет

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    Рейтинг: +26

    омен111 24 августа 2019, 20:13

    А по матч тв, чемаионат италии, это б..... Фиаско.

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 августа 2019, 19:31

    Будет ничья 2:2.

    1
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    Рейтинг: +733

    xrrrx 24 августа 2019, 19:07

    сейчас посыпется краснодар

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    Рейтинг: +2812

    Бугимен 24 августа 2019, 12:51

    ЖДЕМ ПОБЕДЫ ОТ КРАСНОДАРА! ВПЕРЕД БЫКИ!!!!!

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    Рейтинг: +1586

    srg38 24 августа 2019, 11:55

    Давай за нас, за Локо, за победу!
    Не отступай, и вместе победим!
    Плечо к плечу, и, не теряя веру,
    Мы за команду постоим. Постоим!

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    Рейтинг: +423

    Red-Green_fan > srg38 24 августа 2019, 18:40

    Только Локо) Только победа)

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