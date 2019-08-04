Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Арсенал
Тамбов - Арсенал: обзор матча 04 августа 2019
Тамбов
04.08.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
13'
Е. Луценко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Арсенал
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
90'
84'
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
Замена
М. Конате
️️️️
М. Костюков
70'
Желтая карточка
Х. Аппаев
65'
Желтая карточка
В. Чуперка
53'
50'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Замена
Д. Кленкин
️️️️
А. Килин
46'
Замена
Бенито
️️️️
И. Маркелов
46'
42'
Желтая карточка
А. Денисов
Желтая карточка
А. Ойеволе
25'
13'
ГОЛ! 0:1!
Е. Луценко
Пас отдал
В. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Сослан Таказов
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
3-1-2-3-1
88
Шелия
30
Таказов
30
Гогуа
58
Ойеволе
18
Карасев
92
Чуперка
3
Тетрашвили
88
Маркелов
77
Костюков
18
Килин
14
Аппаев
4-3-2-1
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
71
Денисов
27
Альварес
23
Чаушич
70
Костадинов
88
Лесовой
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
48
Луценко
88
Маркелов
22
Бенито
22
Бенито
88
Маркелов
18
Килин
4
Кленкин
4
Кленкин
18
Килин
77
Костюков
13
Конате
13
Конате
77
Костюков
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
Остались в запасе
Тамбов
Арсенал
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
25
Артур Нигматуллин
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Тамбов - Арсенал
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
Все
Тамбов
Арсенал
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Бывшему гендиректору «Тамбова» вынесли приговор за хищение у клуба более 700 тысяч рублей
2024.10.25 11:32
3
Экс-вратарь «Тамбова» Чагров: «Мечтаю играть в Германии или Англии»
2022.08.25 20:49
В Тамбове появился новый профессиональный клуб. Команда заявится в ФНЛ-2
2022.06.09 01:18
3
Чичерин: «Тамбов» должен мне около 6 миллионов рублей. Но эти деньги я никогда не увижу»
2022.05.31 22:52
1
«Факел» вошeл в состав членов РФС, «Тамбов» исключен
2022.05.28 11:53
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 14:50
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+