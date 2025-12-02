В ЦСКА объяснили, почему Пиняев и Баринов могут перейти в их клуб

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелeв высказался об интересе к двум игрокам «Локомотива».

Ранее сообщалось, что армейцы претендуют на Сергея Пиняева и Дмитрия Баринова.

– Про ЦСКА говорили, что клубу интересны Пиняев и Баринов. Армейцы готовы активно вести себя как на внешнем, так и на внутреннем рынке?

– Здесь двусторонняя история. Не только мы хотим русский костяк, но и русские футболисты хотят в этом костяке играть. Не секрет, что любой российский футболист при переговорах в первую очередь говорит: «Я хочу играть в команде, где центр полузащиты это Глебов, Кисляк, Обляков, Круговой, в обороне играет Дивеев, а в воротах стоит Акинфеев». Потому что эти люди говорят на одном языке, им классно играть вместе.

Давайте говорить прямо: ЦСКА – это базовый клуб сборной. И сюда хотят просто потому, что это наши, они хотят играть вместе, они многие дружат. И здесь очень часто история [интереса] идeт не из ЦСКА. Последние лет пять россияне – это приоритет для ЦСКА. И мы всегда, если есть возможность, пытаемся сработать, привести талантливого россиянина в ЦСКА, – сказал Шевелев в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24»