Соболев: «В следующем матче забью больше Дзюбы»

Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал победу над «Рубином». Петербуржцы победили в 17-м туре РПЛ со счетом 1:0.

– Игра была тяжелая. Забей Максим Глушенков – и игра бы закончилась. С любыми защитниками тяжело бороться, это их работа, но нужно отдать им должное.

– Что говорил Семак перед выходом на поле?

– Что нужно играть в одно‑два касания. Говорил играть как всегда. Екнуло, когда Кузяев не реализовал свой момент в конце матча. Он просто не попал. Сергей Богданович просит, чтобы я играл так, как умею. Главное, что команда набрала три очка.

– Кто в следующем матче забьет больше: ты или Дзюба?

– Я забью больше Дзюбы.