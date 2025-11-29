Орлов уличил Семака в ошибке: «Это тренерский просчет»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак ошибочно отдал предпочтение Александру Соболеву, а не другому форварду Лусиано Гонду.

– Была информация, что ЦСКА интересуется Лусиано, который очень мало играет в «Зените». Такой переход помог бы ему реанимировать карьеру?

– Думаю, к конкуренту по борьбе за золото Лусиано не отпустят, он же связан контрактом, зачем усиливать команду соперника? Потом, возможно, он наберет форму и сам будет играть. Он же играл в основном в составе и забивал.

– Вместо него в состав ставят Александра Соболева, который в прошлом сезоне забивал победные голы…

– Он забивает, но не хватает мастерства у него. А с другой стороны – сколько он не забивает! Ничего плохого не хочу сказать про Соболева. Он очень старательный парень, но мастерство необходимо! Мастерство!

А где он научится играть в футбол? По ночам, что ли? Что он должен делать, чтобы превратиться в футболиста? Он мяч обрабатывает двумя-тремя касаниями, а надо играть в одно касание и точно! По какой причине у него должно что-то получаться, если он не мастер? Ведь есть же Лусиано или молодой, которого бы ставили в состав, уже вырос бы. Это тренерский просчет. Он держит место, позицию, зарплату. За это «Зенит» расплачивается.