На стадионе «Спартака» простились с Симоняном

В Москве на «Лукойл Арене» завершилась церемония прощания с Никитой Симоняном.
Лучший бомбардир в истории «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.
«Бесчисленное количество красно-белых болельщиков, игроки «Спартака», руководство клуба, воспитанники академии и многие спортивные деятели собрались сегодня в одном месте.
Ушла легенда. Ушла эпоха. Ушел Никита Павлович Симонян. Мы будем помнить всегда», – говорится в сообщении клуба.
- Симонян играл за «Спартак» в 1949–1959 годах. Был тренером команды в 1960–1965 и 1967–1972 годах.
- В честь Симоняна на стадионе клуба названа трибуна A.
Источник: телеграм-канал ФК «Спартак-Москва»