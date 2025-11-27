На стадионе «Спартака» простились с Симоняном

В Москве на «Лукойл Арене» завершилась церемония прощания с Никитой Симоняном.

Лучший бомбардир в истории «Спартака» ушел из жизни в возрасте 99 лет 23 ноября.

«Бесчисленное количество красно-белых болельщиков, игроки «Спартака», руководство клуба, воспитанники академии и многие спортивные деятели собрались сегодня в одном месте.

Ушла легенда. Ушла эпоха. Ушел Никита Павлович Симонян. Мы будем помнить всегда», – говорится в сообщении клуба.