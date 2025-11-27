Комментарий болельщиков «Спартака», которых едва не избил Баринов

Болельщики «Спартака», показывавшие неприличные жесты капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову, прокомментировали свое поведение.

Баринов хотел физически разобраться с обидчиками, но его сдержали от похода на трибуну.

«Наши жесты не были оскорбительными. Если ты профессионал, ты должен реагировать на это нормально. Пожелаем Баринову, чтобы он не кричал про «Cпартак», – сказали красно-белые фанаты.