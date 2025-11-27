Комментарий болельщиков «Спартака», которых едва не избил Баринов

Болельщики «Спартака», показывавшие неприличные жесты капитану «Локомотива» Дмитрию Баринову, прокомментировали свое поведение.
Баринов хотел физически разобраться с обидчиками, но его сдержали от похода на трибуну.
«Наши жесты не были оскорбительными. Если ты профессионал, ты должен реагировать на это нормально. Пожелаем Баринову, чтобы он не кричал про «Cпартак», – сказали красно-белые фанаты.
- Баринов в 2018 году после чемпионства «Локомотива» публично оскорбил «Спартак» неприличной кричалкой.
- Рыночная стоимость игрока – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
Источник: «РБ Спорт»