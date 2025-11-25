Карпин объяснил увольнение из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход из «Динамо» на прошлой неделе.

«На моe решение об уходе из «Динамо» повлияли в первую очередь результаты команды.

У меня накапливалась нагрузка. В «Ростове» было тяжело с точки зрения логистики, а в «Динамо» было другое. Здесь приходилось всe выстраивать заново. Это отнимало силы», – сказал Карпин.