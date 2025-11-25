Карпин объяснил увольнение из «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал уход из «Динамо» на прошлой неделе.
«На моe решение об уходе из «Динамо» повлияли в первую очередь результаты команды.
У меня накапливалась нагрузка. В «Ростове» было тяжело с точки зрения логистики, а в «Динамо» было другое. Здесь приходилось всe выстраивать заново. Это отнимало силы», – сказал Карпин.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- 1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: телеграм-канал Александра Боярского