Стали известны стартовые составы на матч 16-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Игра состоится 23 ноября, начало встречи запланировано на 19:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Ненахов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Руденко, Комличенко.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Гонсалес, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

